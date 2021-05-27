Кубракова просят повлиять на остановку перевалки руды в порту "Южный"

Как сказано в письме, на июнь 2021 года ЧАО "СЕВГОК" не получило подтверждения перевалки железорудного сырья в адрес своих покупателей со стороны порта "Южный" в объеме 205 тыс. тон, что может привести к недополучению выручки в размере 1,2 млрд грн.

"В результате в местный бюджет Кривого Рога не будет направлено около 115 млн грн ежемесячных налоговых поступлений, что безусловно будет тяжелым бременем для местной общины. Также нужно учесть, что ЖРС нашего предприятия транспортируют и переваливают крупные государственные предприятия, и они недополучат денежные средства от уменьшения объемов транспортировки - например, Укрзализныця потеряет около 25 млн грн за месяц, Администрация морских портов - 9 млн грн. Для порта "Южный" потери составят 23 млн грн в месяц", - отмечается в письме.

Как поясняется в письме предприятия, причиной остановки стало нежелание порта "Южный" осуществлять перевалку по рыночной цене.

"Такие недальновидные действия порту "Южный" могут привести к полной остановке производства ЖРС на нашем предприятии, а значит - к снижению доходов работников и невыполнению работодателем своих обязательств перед 6-тысячным трудовым коллективом. Просим вас поспособствовать скорейшему решению проблемы с запретом на перевалку экспортных грузов. Иначе предприятие готово прибегнуть к решительным действиям для отстаивания трудовых прав и интересов работников нашего предприятия", - резюмируется в письме.