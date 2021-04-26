Кубраков: на запорожских мостах завершился самый сложный этап "Большой стройки"

В Запорожье завершена установка первой секции вантового моста через Днепр. Это самый сложный этап возведения запорожских мостов, которое происходит в рамках программы президента "Большая стройка".
Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Facebook.
"На этой неделе был завершен монтаж временных опор и проведены испытания крана Lifting LK-800 ("Захарий"). Кран успешно доставил 720-тонную 84-метровую секцию моста с Кривой бухты на временные опоры. До последнего времени основные работы по строительству вантового моста проводились в Кривой Бухте - именно там собираются секции пролетного строения. Уже собраны 4 секции", - рассказал Кубраков.
Параллельно происходит устройство буронабивных свай, строится съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе - под которым проходит автотранспортная магистраль.
"Всего через Днепр будет устроено 12 таких почти 800-тонных пролетных секций, по 6 на каждом проезде. После того как секции соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра. Далее мостовикам и дорожникам останется устроить дорожное покрытие, барьерные ограждения, освещение, провести испытания - и, наконец, открыть движение по мосту", - написал глава "Укравтодора".
Он также пояснил, что завершение работ на верховой части вантового моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали. Открытие первого проезда балочным мостом уже частично разгрузило трафик в городе, но только в едином ансамбле и город, и весь регион получат должное транспортное сообщение.
Контроль над выполнением работ осуществляют подрядчик, Служба автомобильных дорог, а также независимый технадзор - австрийская компания iC-consulenten.
"Мне посчастливилось лично наблюдать за этим событием, я видел, как люди останавливались на мостах Преображенского, чтобы посмотреть на работу крана, некоторые подъезжал поближе на велосипедах. Дух захватывает", - написал Кубраков.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что строительство Запорожских мостов ведется темпами, которые Украина ранее не видела. К 30-летию независимости планируется завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр.