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Первые перестановки. Кубраков уволил директора порта "Южный"

Автор: РБК-Украина

Министр инфраструктуры Александр Кубраков решил уволить Сергея Ковшара из порта "Южный". На МТП "Южный" он исполнял обязанности директора и занимал должность заместителя директора по экономике и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию соответствующего решения.

Как отмечается в приказе, решение вступает в силу 28 мая 2021 года.

Контроль за исполнением этого приказа Кубраков оставил за собой.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что промышленники обратились к министру инфраструктуры Александру Кубракову и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой повлиять на ситуацию в порту "Южный" и возобновить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Как отмечалось в письме, Ковшара подозревают в наличии конфликта интересов и возможных коррупционных связях с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами.

Ранее в ОП "Укрметалугпром" также заявляли, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС".

Как известно, Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года.

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Новости Украины порт ЮжныйАлександр Кубраков