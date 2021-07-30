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Кубраков представил план развития украинских портов, изношенность которых достигла рекордов

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Киев, Пятница 30 июля 2021 14:03
Кубраков представил план развития украинских портов, изношенность которых достигла рекордов Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 29 июля, на заседании Национального совета реформ министр инфраструктуры Александр Кубраков представил ключевые реформы, направленные на восстановление портовой инфраструктуры. Реформы предусматривают в том числе изменение дивидендной политики - снижение выплат от Администрации морских портов и госстивидоров в госбюджет до уровня 30%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

Сейчас - это 80% от прибыли после уплаты всех налогов.

"В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и забирали в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры. В результате - степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%", - сказал Александр Кубраков.

Для обновления стратегической портовой инфраструктуры в ближайшие 5 лет необходимо привлечь около 17 млрд грн капитальных инвестиций.

Кубраков представил план развития украинских портов, изношенность которых достигла рекордов

Правительство рассматривает различные сценарии сотрудничества с инвесторами, наиболее приоритетным из которых является концессия. Это позволит более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом. Для привлечения дополнительных инвестиций планируют продлить сроки аренды для имеющихся портовых операторов.

До конца года в концессию планируют передать ГП "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Херсонский морской торговый порт". Также совместно с Офисом простых решений МИУ разрабатывает систему комплексных разрешений на строительство объектов портовой инфраструктуры и их обслуживание.

По словам Александра Кубракова, правительство работает над параллельным развитием припортовой инфраструктуры государственных стивидоров, в частности железнодорожной и автомобильной.

Так, до конца этого года планируют завершить модернизацию порта "Южный" одновременно с завершением укладки и электрификации колей на участке "Черноморская - Береговая", что значительно увеличит пропускную способность госстивидора.

Параллельно продолжается строительство 5,3 км автодороги, которая соединит М-28 Одесса - Южный с портом. Маршрут станет бесплатной альтернативной дороге, которая проходит через территорию частной компании.

"Также реализуются проекты развития портовой и железнодорожной инфраструктуры в портах Черноморск, Николаев, Мариуполь", - добавил министр.

Напомним, ранее заместитель председателя ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что большинство портов планируют отдать в концессию, а в государственном управлении оставить только те, которые являются наиболее выгодными с экономической точки зрения.

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