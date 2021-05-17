Кубраков: в планах "Большой стройки" системное развитие придорожной инфраструктуры

Глава " Укравтодора "Александр Кубраков заявил, что в планах Государственного автомобильного агентства на этот год - системное развитие придорожной инфраструктуры в рамках программы президента"большое строительство".

"Долгое время этот вопрос просто игнорировался - как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности, остановочных комплексов и автопавильонов перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров. То есть проблема из фазы "не трогать, чтобы сохранить" перешла в этап "невозможно игнорировать". У нас уже есть несколько успешных примеров сохранения подобных объектов - однако, должен это признать, есть и случаи, когда мы сделали недостаточно", - сказал Кубраков.

Он отметил, что со старта "Большой стройки" для "Укравтодора" важным было не просто обновить дорожную сеть, но и сделать ее комфортной и безопасной для пользователей - по сравнению с предыдущими годами.

В частности, в 2020 году на дорогах государственного значения количество освещения, барьерного ограждения и тротуаров увеличилось в разы. В новых дорожных проектах "Укравтодор" убирает опасные развязки и левые повороты, начата Национальная программа восстановления мостов для эффективного обследования и предупреждения рисков в сфере мостового хозяйства.

"Сейчас наша команда вместе начала процесс сбора данных о визуально материальном наследстве придорожной инфраструктуры в разных уголках страны. Этот процесс полностью открыт - приглашаю всех желающих участвовать", - заявил Кубраков.

На основе этого перечня будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог, которое потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов.

На основе предложений вместе с ГосдорНИИ Укравтодор подготовит техническое задание и объявит конкурс на разработку оптимальных проектных и дизайнерских решений для их дальнейшего применения на дорогах государственного значения.