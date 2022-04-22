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Кубраков: оккупанты разрушили 30% инфраструктуры, восстановление будет стоить 100 млрд долларов

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Пятница 22 апреля 2022 19:19
Кубраков: оккупанты разрушили 30% инфраструктуры, восстановление будет стоить 100 млрд долларов Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За два месяца войны было разрушено 30% украинской инфраструктуры, в том числе дороги. Впрочем, восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру можно за два года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в интервью ICTV.

По словам министра, общая оценка ущерба от войны по состоянию на апрель достигает 100 млрд долларов.

"Основные вещи можно сделать за год, а более сложные - разрушенные мосты - мы точно можем за два года отстроить", - заверил министр.

Он также отметил, что Киевская школа экономики оценивает разрушенную инфраструктуру примерно в 87-89 миллиардов долларов США.

"Но я считаю, что это вопрос методологии и времени, потому что, возможно, у них информация не такая оперативная, потому что мы в министерстве информацию просто получаем быстрее", - сказал Кубраков.

По его мнению, сейчас приоритет - финансирование армии, закупка вооружения и содержание тех обязательных социальных платежей, которые должно делать государство.

Минимальный ремонт, который сейчас надо делать, финансируется из резервного фонда государства, но это небольшие средства.

"А если говорить о восстановлении государства - а именно о цифре в 100 млрд долларов, - то самостоятельно Украина сегодня такое финансирование себе не может позволить", - сообщил Кубраков.

По его мнению, для восстановления могут быть использованы два основных источника.

Первое - арестованные активы Российской Федерации, в частности, активы Центробанка рф, которые оцениваются примерно в такую же сумму, о которой заявила КШЭ.

Второй источник - это так называемый recovery-план Украины, который будет включать, в том числе и на восстановление инфраструктуры, городов, экономики с помощью Европейского союза, Великобритании и США.

Напомним, война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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инфраструктура Александр Кубраков
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