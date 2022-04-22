Кубраков: оккупанты разрушили 30% инфраструктуры, восстановление будет стоить 100 млрд долларов
За два месяца войны было разрушено 30% украинской инфраструктуры, в том числе дороги. Впрочем, восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру можно за два года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в интервью ICTV.
По словам министра, общая оценка ущерба от войны по состоянию на апрель достигает 100 млрд долларов.
"Основные вещи можно сделать за год, а более сложные - разрушенные мосты - мы точно можем за два года отстроить", - заверил министр.
Он также отметил, что Киевская школа экономики оценивает разрушенную инфраструктуру примерно в 87-89 миллиардов долларов США.
"Но я считаю, что это вопрос методологии и времени, потому что, возможно, у них информация не такая оперативная, потому что мы в министерстве информацию просто получаем быстрее", - сказал Кубраков.
По его мнению, сейчас приоритет - финансирование армии, закупка вооружения и содержание тех обязательных социальных платежей, которые должно делать государство.
Минимальный ремонт, который сейчас надо делать, финансируется из резервного фонда государства, но это небольшие средства.
"А если говорить о восстановлении государства - а именно о цифре в 100 млрд долларов, - то самостоятельно Украина сегодня такое финансирование себе не может позволить", - сообщил Кубраков.
По его мнению, для восстановления могут быть использованы два основных источника.
Первое - арестованные активы Российской Федерации, в частности, активы Центробанка рф, которые оцениваются примерно в такую же сумму, о которой заявила КШЭ.
Второй источник - это так называемый recovery-план Украины, который будет включать, в том числе и на восстановление инфраструктуры, городов, экономики с помощью Европейского союза, Великобритании и США.
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