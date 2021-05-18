Кубраков: в Луганской области за 2020-2021 обновят в 4 раза больше дорог, чем за последние 10 лет

За последние 10 лет в Луганской области восстановили 132,9 км дорог. В 2020-2021 годах по программе президента "Большая стройка" отремонтируют вчетверо больше.

"Имел насыщенные выходные - 19 часов дорогами Луганщины, Донетчины и Харьковщины. Еще недавно из этих трех областей худшие дороги были в Луганской", - написал он.

Главным проектом "Большой стройки" в Луганской области в том году было восстановление 125 км дороги от Станицы Луганской до ​​Северодонецка. Именно по этому пути движутся люди, которые выезжают из временно оккупированных территорий.

"И в Донецкой области и в Луганской в 2021 году мы продолжаем обновлять дороги по маршрутным принципу - Лисичанск - Бахмут, Покровск - Бахмут, Старобельск - Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодская. В прошлом году завершили ремонт 68 км на Н-26, за 2021 год план обновить еще 100 км вплоть до границы с Россией в меловом", - говорит Кубраков.

Мав насичені вихідні – 19 годин дорогами Луганщини, Донеччини та Харківщини. Ще донедавна з цих трьох областей... Posted by Alexander Kubrakov on Monday, May 17, 2021

В Донецкой области в прошлом году основным приоритетом было восстановление мостов, разрушенных войной. В этом году здесь начнут масштабный проект восстановления трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь. Кроме того, в рамках Национальной программы восстановления мостов обновят еще 12 искусственных транспортных сооружений.

"В своем путешествии от Беловодска доехали до Станицы Луганской и КПВВ в Счастье, проехали в Северодонецк. Далее - от Лисичанска до Бахмута, а от Бахмута через Константиновку в Авдеевку. В Авдеевке у нас тоже важный проект - планируем принять на баланс Укравтодора часть дороги, которая имеет критическое значение для жителей Авдеевки и наших военных", - рассказал Кубраков.

По его словам, ремонтные работы на Востоке лучше всего демонстрируют главную цель "Большой стройки" - сшить Украину качественными дорогами.