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Кубраков: у Луганській області за 2020-2021 оновлять у 4 рази більше доріг, ніж за останні 10 років

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 10:18
Кубраков: у Луганській області за 2020-2021 оновлять у 4 рази більше доріг, ніж за останні 10 років Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

За останні 10 років у Луганській області відновили 132,9 км доріг. У 2020-2021 роках за програмою президента "Велике будівництво" відремонтують вчетверо більше.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у Facebook.

"Мав насичені вихідні - 19 годин дорогами Луганщини, Донеччини та Харківщини. Ще донедавна з цих трьох областей найгірші дороги були у Луганській", - написав він.

Головним проектом "Великого будівництва" в Луганській області у 2020 році стала відбудова 125 км дороги від Станиці Луганської до Сєвєродонецька. Саме цим шляхом рухаються люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій.

"І на Донеччині, і на Луганщині у 2021 році ми продовжуємо оновлювати дороги за маршрутним принципом - Лисичанськ - Бахмут, Покровськ - Бахмут, Старобільськ - Новоайдар, дорогу Н-26 від Сватового до Старобільська та Біловодська. Минулого року завершили ремонт 68 км на Н-26, за 2021 рік план оновити ще 100 км аж до кордону із Росією у Міловому", - каже Кубраков.

Мав насичені вихідні – 19 годин дорогами Луганщини, Донеччини та Харківщини. Ще донедавна з цих трьох областей...

Posted by Alexander Kubrakov on Monday, May 17, 2021

У Донецькій області минулого року основним пріоритетом була відбудова мостів, зруйнованих війною. Цього року тут розпочнуть масштабний проект відновлення траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ на маршруті від Запорізької області до Маріуполя. Крім того, в рамках Національної програми відновлення мостів оновлять ще 12 штучних транспортних споруд.

"У своїй подорожі від Біловодська доїхали до Станиці Луганської і КПВВ у Щасті, проїхали до Сєвєродонецька. Далі - від Лисичанська до Бахмута, а від Бахмута через Костянтинівку в Авдіївку. В Авдіївці ми теж маємо важливий проект - плануємо взяти на баланс Укравтодору частину дороги, яка має критичне значення для мешканців Авдіївки та наших військових", - розповів Кубраков.

За його словами, ремонтні роботи на Сході якнайкраще демонструють головну мету "Великого будівництва" - зшити Україну якісними дорогами.

Нагадаємо, як повідомляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року за програмою президента побудують та відремонтують 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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