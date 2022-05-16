Кубраков и Квин обсудили восстановление логистических путей для Украины

"Наша главная задача - поддержка и развитие совместных логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры. Соединенные Штаты Америки - надежный друг Украины в борьбе за свободное будущее", - сказал Кубраков.

По словам министра, украинская сторона уже договорилась с Польшей о безразрешительном передвижении для перевозчиков горючего. Мининфраструктуры также выразило готовность повысить эффективность работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины в сотрудничестве с США.

Кроме того, стороны обсудили вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки. Отсутствие украинской аграрной продукции уже создает продовольственный кризис в некоторых странах. Особое внимание в этом контексте было уделено деблокаде портов в Одесском регионе и привлечению ООН к системному решению этой проблемы.

Участники встречи согласились в необходимости продолжать санкционную политику по отношению к государству-террористу России и закрытию всех лазейок для их обхода.

"Рады выразить слова благодарности за системную поддержку Украины в вопросах вооружения, финансовой помощи, поддержании санкционной работы", - добавил министр инфраструктуры.

В завершении встречи Кубраков пригласил Квин и дипломатов посетить регионы Украины, которые пострадали в результате военной агрессии России.

Напомним, ранее вицепремьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что объемы автоперевозок горючего через Польшу выросли в 15 раз.