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Кубок України: відбулося жеребкування першого воєнного розіграшу

Фото: Сергій Ребров (ліворуч) узяв участь у церемонії жеребкування (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

У столичному Будинку футболу провели жеребкування першого та другого раундів Кубка України 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До церемонії приєдналися захисник України з 242-го окремого батальйону ТРО Збройних сил, старший лейтенант Максим Колисниченко та головний тренер збірної України Сергій Ребров. Своїх суперників отримали 35 команд.

На першому етапі стартують 5 аматорських колективів. "Миколаїв" із Львівщини прийме чернівецьку "Фазенду", савинецька "Олімпія" на Полтавщині зустрінеться з "Кудрівкою" із Чернігівської області, а "Штурм" із Іванкова поміряється силами з новачком Другої ліги – столичним клубом ЮКСА. Базовою датою матчів обрали 29 липня.

У другому раунді до трьох переможців першого етапу приєднаються 29 клубів Першої та Другої ліг ПФЛ. Волею жеребу вже на цій стадії відбудеться кілька знакових протистоянь. Зокрема, в Івано-Франківську "Прикапаття" прийме львівські "Карпати" в Галицькому дербі, а тернопільська "Нива" поїде в Хмельницький на принциповий матч із "Поділлям".

Представники української Прем'єр-ліги приєднаються до змагань на четвертому етапі – 1/16 фіналу. Там зіграють 8 команд із нижньої половини турнірної таблиці. "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо" та інші розпочнуть виступи в 1/8 фіналу. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

У сезоні 2022/23 УАФ відмовилася від проведення Кубка України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Не дограли турнір і в попередньому сезоні. Останнім же переможцем Кубка України залишається столичне "Динамо" (2020/21).

Перший попередній раунд, 29 липня:

  • "Миколаїв" Львівська область – "Фазенда"
  • "Олімпія" – "Кудрівка"
  • "Штурм" – ЮКСА

Другий попередній етап, 2 серпня:

  • "Прикарпаття" – "Карпати"
  • "Металіст" – "Епіцентр"
  • "Скала 1911" – "Хуст"
  • "Поділля" – "Нива" Тернопіль
  • "Нива" Вінниця – "Агробізнес"
  • "Миколаїв"/"Фазенда" – "Буковина"
  • "Гірник-Спорт" – "Полтава"
  • "Інгулець" – "Металург"
  • "Олімпія"/"Кудрівка" – "Кремінь"
  • "Локомотив" – "Діназ"
  • "Звягель" – "Чайка" Петропавлівська Борщагівка
  • "Штурм"/ЮКСА – "Нива" Бузова
  • "Чернігів" – "Лівий берег"
  • "Тростянець" – "Реал Фарма"
  • "Маріуполь" – "Васт"
  • "Вікторія" – "Дружба"

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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