Кубок України: відбулося жеребкування першого воєнного розіграшу

До церемонії приєдналися захисник України з 242-го окремого батальйону ТРО Збройних сил, старший лейтенант Максим Колисниченко та головний тренер збірної України Сергій Ребров. Своїх суперників отримали 35 команд.

На першому етапі стартують 5 аматорських колективів. "Миколаїв" із Львівщини прийме чернівецьку "Фазенду", савинецька "Олімпія" на Полтавщині зустрінеться з "Кудрівкою" із Чернігівської області, а "Штурм" із Іванкова поміряється силами з новачком Другої ліги – столичним клубом ЮКСА. Базовою датою матчів обрали 29 липня.

У другому раунді до трьох переможців першого етапу приєднаються 29 клубів Першої та Другої ліг ПФЛ. Волею жеребу вже на цій стадії відбудеться кілька знакових протистоянь. Зокрема, в Івано-Франківську "Прикапаття" прийме львівські "Карпати" в Галицькому дербі, а тернопільська "Нива" поїде в Хмельницький на принциповий матч із "Поділлям".

Представники української Прем'єр-ліги приєднаються до змагань на четвертому етапі – 1/16 фіналу. Там зіграють 8 команд із нижньої половини турнірної таблиці. "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря", "Динамо" та інші розпочнуть виступи в 1/8 фіналу. Фінал Кубка України зіграють 15 травня.

У сезоні 2022/23 УАФ відмовилася від проведення Кубка України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Не дограли турнір і в попередньому сезоні. Останнім же переможцем Кубка України залишається столичне "Динамо" (2020/21).

Перший попередній раунд, 29 липня:

"Миколаїв" Львівська область – "Фазенда"

"Олімпія" – "Кудрівка"

"Штурм" – ЮКСА

Другий попередній етап, 2 серпня: