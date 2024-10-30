UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Кубок України: "Шахтар" із голом резервіста переміг "Зорю" на шляху в чвертьфінал

Фото: "Гірники" святкують єдиний забитий м'яч (x.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" мінімально здолав "Зорю" з Луганська в 1/8 фіналу національного турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Шахтар" – "Зоря" – 1:0

Гол: Траоре, 21

Вилучення: Ескінья, 80 (З, пряма червона картка)

 

"Гірники" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. У дебюті міг забивати Тобіас, але в дотик пробив у стійку після прострілу Кевіна. Згодом Педрінью не вистачило дещиці, щоб замкнути передачу Азарові з лівого флангу.

Підопічні Младена Бартуловіча невдовзі відсунули гру подалі від власних воріт. Напіврезервний склад "Шахтаря" дозволив луганцям трохи потримати м'яч. Та потім несподівано вибухнув голом – Гомес із глибини віддав праворуч на Педрінью, а той вивів Траоре фактично на порожні ворота.

"Зоря" прийшла до тями під завісу тайму. Однак, особливої гостроти біля воріт Різника гостям створили не вдалося. З атак луганців розпочалася й друга половина. Ось Яцик дальнім ударом поцілив у захисника. "Шахтар" відповів голом – Кевін перекинув м'яч через кіпера після розрізного пасу Гомеса, та суддівська бригада помилково зафіксувала офсайд.

Новий розмін моментами стався після 70-ї хвилини. Спершу Сікан не зміг скористатися необачним виходом Турбаєвського з воріт і заробив лише кутовий. А потім голкіпер "гірників" парирував удар Будківського з півкола штрафного після перехоплення.

На 80-й підвів "Зорю" Ескінья. Центрбек у центрі поля стрибнув двома ногами в Бондаренка та пішов відпочивати достроково. Відігратися вдесятьох луганський колектив так і не зумів. Отже, "Шахтар" поповнив список чвертьфіналістів Кубок України.

До слова, раніше "Динамо" в овертаймі перемогло "Ворсклу" в 1/8 фіналу змагань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок УкраїниЗоряШахтар