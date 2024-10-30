Кубок України: "Шахтар" із голом резервіста переміг "Зорю" на шляху в чвертьфінал

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Шахтар" – "Зоря" – 1:0

Гол: Траоре, 21

Вилучення: Ескінья, 80 (З, пряма червона картка)

"Гірники" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. У дебюті міг забивати Тобіас, але в дотик пробив у стійку після прострілу Кевіна. Згодом Педрінью не вистачило дещиці, щоб замкнути передачу Азарові з лівого флангу.

Підопічні Младена Бартуловіча невдовзі відсунули гру подалі від власних воріт. Напіврезервний склад "Шахтаря" дозволив луганцям трохи потримати м'яч. Та потім несподівано вибухнув голом – Гомес із глибини віддав праворуч на Педрінью, а той вивів Траоре фактично на порожні ворота.

"Зоря" прийшла до тями під завісу тайму. Однак, особливої гостроти біля воріт Різника гостям створили не вдалося. З атак луганців розпочалася й друга половина. Ось Яцик дальнім ударом поцілив у захисника. "Шахтар" відповів голом – Кевін перекинув м'яч через кіпера після розрізного пасу Гомеса, та суддівська бригада помилково зафіксувала офсайд.

Новий розмін моментами стався після 70-ї хвилини. Спершу Сікан не зміг скористатися необачним виходом Турбаєвського з воріт і заробив лише кутовий. А потім голкіпер "гірників" парирував удар Будківського з півкола штрафного після перехоплення.

На 80-й підвів "Зорю" Ескінья. Центрбек у центрі поля стрибнув двома ногами в Бондаренка та пішов відпочивати достроково. Відігратися вдесятьох луганський колектив так і не зумів. Отже, "Шахтар" поповнив список чвертьфіналістів Кубок України.