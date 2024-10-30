Кубок України: Першолігова "Вікторія" після неймовірного порятунку здолала ЛНЗ у серії пенальті

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Вікторія" – ЛНЗ – 2:2, пенальті – 3:1

Голи: Нич, 3, Рябий, 120+2 – Момо, 49, Тілль, 99

Пенальті забили: Паламар, Новотрясов, Шпирьонок – Олійник

Пенальті не забили: Тілль, Яшарі, Нонікашвілі (ЛНЗ)

"Вікторія", що представляє першу лігу, зустрічалась з елітним ЛНЗ. Формально сумчани виступали господарями зустрічі, але зі зрозумілих причин поєдинок проводився в Черкасах. Усі ці обставини робили черкасців беззаперечними фаворитами.

Тренер ЛНЗ Андрес Карраско дозволив собі проекспериментувати зі складом. Шанс проявити себе отримали Авагімян, Наумець, Молло – футболісти, які останнім часом не завжди потрапляють до основи.

"Вікторія" шокувала старшого за рангом суперника вже на перших хвилинах. Ледь-ледь пролунав стартовий свисток, як команда провела дві небезпечні атаки лівим флангом. Під час першої захисники ЛНЗ не без проблем ліквідували загрозу. А друга призвела до голу. Нич завершив наступ "Вікторії" ударом з розвороту, після серії рикошетів м'яч потрапив у перекладину, а потім перетнув лінію воріт.

Це був дуже вдалий старт для андердога. Після нього сумчани думали вже лише про захист. ЛНЗ взяв ворота "Вікторії" в облогу, не дозволяв суперникам по декілька хвилин перетинати центр поля. Проте, серйозних загроз черкасці не створили. Два непоганих дальніх удари Бара – все, що можна згадати.

Після перерви Карраско кинув у бій лідерів: на поле вийшли Яшарі, Тілль та Момо. І це швидко дало результат. На 49-й хвилині Тілль подав кутовий, Нонікашвілі п'ятою прокинув далі, а Момо сильним ударом уразив ворота.

Одразу після цього мала шанс і "Вікторія". Сасовський вискочив сам на сам з воротарем черкасців, але пробив просто в нього. І тут пролунав сигнал повітряної тривоги.

Суперники мали півтори години вимушеного відпочинку. Після цього на полі тотально домінував ЛНЗ. У поперечину влучив Яшарі, в стійку – Момо. Ще один удар Яшарі в нижній кут витягнув голкіпер сумчан Литвиненко. І все ж таки "Вікторія" в основний час вистояла.

В овертаймі ЛНЗ забив вдруге. Гол організували легіонери черкаського клубу. Молло відпасував на Яшарі, той зовнішньою стороною стопи подав у центр карного майданчика, а там вже Тілль завдав удару головою. М'яч по дузі перелетів Литвиненка та приземлився у воротах. А коли здавалось, що перемога від ЛНЗ не втече, "Вікторія" врятувала гру вже в компенсований час овертайму. Зустріч перейшла в серію пенальті.

З 11-ти метрів схибили лідери ЛНЗ. Удар Тілля парирував Литвиненко, Яшарі пробив мимо, а Нонікашвілі влучив у стійку. Натомість всі три спроби футболістів "Вікторії" були влучними.