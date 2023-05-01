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Кубок Стенлі: "Сіетл" вибив чинного чемпіона, "Флорида" в овертаймі дотиснула "Бостон"

Фото: Момент тріумфу "Кракен" у Денвері (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

Список учасників другого раунду плей-офф Національної хокейної ліги поповнився "Флоридою Пантерз" і "Сіетл Кракен". Вони переграли "Бостон Брюїнз" і "Колорадо Евеланш" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У столиці штату Массачусетс рахунок відкрили флоридці. У середині першого періоду оборонець гостей Монтур реалізував більшість кидком із близької відстані з пасу Лунделла. А на старті другої 20-хвилинки Райнхарт потужним пострілом під поперечину подвоїв перевагу "Пантерз".

Утім, "Бостон" прийшов до тями та відповів трьома шайбами поспіль. Спершу Крейчі закинув у більшості. А згодом за чисельної переваги "Брюїнз" Бертуцці потужним кидком прошив Бобровського. Лідер же атак господарів Пастрняк забив на добиванні в рівних складах.

Однак, втримати перевагу бостонці не зуміли. Рівно за хвилину до фінальної сирени той же Монтур влучно кинув від лівого борту та перевів гру в овертайм. Там сильнішою виявилася "Флорида" – Верхейге завершив затяжну атаку потужним кидком під ближню стійку.

Зате в Денвері "Сіетл" розібрався з місцевими "Евеланш" за 60 хвилин. Після безгольового першого періоду з перевагою "Колорадо" гості шокували денверців ударною 4-хвилинкою на старті другого.

Дубль до свого активу записав нападник "Кракен" Бйоркстранд. Для початку данець віддавав передачу вздовж лінії воріт, а шайба через метушню на "п'ятаку" опинилася за лінією. Далі ж він утік в контратаку та ефектно закинув під дальню стійку з лівої зони.

Зусиллями Маккіннона та Рантанена "Колорадо" відіграв одну шайбу під завісу періоду, скориставшись єдиною за весь матч більшістю. Та в третій 20-хвилинці "Сіетл" героїчно вистояв під тиском господарів і вибив чинного чемпіона з подальшої боротьби за Кубок Стенлі.

У наступному раунді "Флорида" зустрінеться з "Торонто". Канадці в першому раунді вибили торішнього фіналіста – "Тампу-Бей" (4:2 у серії). Натомість "Сіетл" протистоятиме "Далласу". Техасці вибили "Міннесоту" (4:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Бостон" – "Флорида" – 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1); серія – 3:4
  • "Колорадо" – "Сіетл" – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0); серія – 3:4

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