Кубок Стенлі: "Сіетл" вибив чинного чемпіона, "Флорида" в овертаймі дотиснула "Бостон"

У столиці штату Массачусетс рахунок відкрили флоридці. У середині першого періоду оборонець гостей Монтур реалізував більшість кидком із близької відстані з пасу Лунделла. А на старті другої 20-хвилинки Райнхарт потужним пострілом під поперечину подвоїв перевагу "Пантерз".

Утім, "Бостон" прийшов до тями та відповів трьома шайбами поспіль. Спершу Крейчі закинув у більшості. А згодом за чисельної переваги "Брюїнз" Бертуцці потужним кидком прошив Бобровського. Лідер же атак господарів Пастрняк забив на добиванні в рівних складах.

Однак, втримати перевагу бостонці не зуміли. Рівно за хвилину до фінальної сирени той же Монтур влучно кинув від лівого борту та перевів гру в овертайм. Там сильнішою виявилася "Флорида" – Верхейге завершив затяжну атаку потужним кидком під ближню стійку.

Зате в Денвері "Сіетл" розібрався з місцевими "Евеланш" за 60 хвилин. Після безгольового першого періоду з перевагою "Колорадо" гості шокували денверців ударною 4-хвилинкою на старті другого.

Дубль до свого активу записав нападник "Кракен" Бйоркстранд. Для початку данець віддавав передачу вздовж лінії воріт, а шайба через метушню на "п'ятаку" опинилася за лінією. Далі ж він утік в контратаку та ефектно закинув під дальню стійку з лівої зони.

Зусиллями Маккіннона та Рантанена "Колорадо" відіграв одну шайбу під завісу періоду, скориставшись єдиною за весь матч більшістю. Та в третій 20-хвилинці "Сіетл" героїчно вистояв під тиском господарів і вибив чинного чемпіона з подальшої боротьби за Кубок Стенлі.

У наступному раунді "Флорида" зустрінеться з "Торонто". Канадці в першому раунді вибили торішнього фіналіста – "Тампу-Бей" (4:2 у серії). Натомість "Сіетл" протистоятиме "Далласу". Техасці вибили "Міннесоту" (4:2).

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