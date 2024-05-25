Кубок Стенлі: "Рейнджерс" зрівнялися з "Флоридою" у фінальній серії Східної конференції

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конфереція, фінал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0); серія – 1:1

Шайби: Трочек, 04:12, Гудроу, 74:01 – Верхейге, 18:09

"Синьосорочечники" відкрили рахунок у швидкій атаці в дебюті матчу. Панарін від лівого борту віддав у праве коло вкидання на Фокса, а той переправив шайбу на "п'ятак". Трочеку залишалося лише влучити в незахищені ворота флоридців.

"Пантерз" відігралися під кінець першого періоду. Це Верхейге отримав передачу в центральній зоні, хитнув оборонця і класно кинув у кут воріт Шестьоркіна. Підвів "Рейнджерс" Гудроу, який за хвилину до цього залишив господарів у меншості.

Друга та третя 20-хвилинки минули без голів. Командам довелося грати овертайм, а вже там за свій огріх сповна реабілітувався Гудроу. Канадський центрфорвард зіграв у стінку з Трочеком і влучно кинув у дев'ятку воріт "Флориди".

Отже, рахунок у фінальній серії Сходу став рівним (1:1). Наступні два поєдинки відбудуться в Санрайзі. Перший матч запланований на вечір неділі, 26 травня.