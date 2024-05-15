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"Бостон" здолав "Флориду", "Едмонтон" зрівнявся з "Ванкувером": відео всіх шайб вечора НХЛ

Середа 15 травня 2024 11:24
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"Бостон" здолав "Флориду", "Едмонтон" зрівнявся з "Ванкувером": відео всіх шайб вечора НХЛ Фото: "Ойлерз" вдруге переграли "Кенакс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний розіграш Кубка Стенлі продовжився двома поєдинками на Сході та Заході Національної хокейної ліги. Важливі перемоги здобули "Бостон Брюїнз" і "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Брюїнз" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Це Гікі розібрався на "п'ятаку" з голкіпером після передачі Дебрюска з-за воріт. "Флорида" відповіла на початку другого періоду, коли Райнхарт зорієнтувався в зоні атаки та другим темпом відправив шайбу за лінію.

Утім, "Бостон" ще до кінця 20-хвилинки зумів знову вийти вперед. Оборонець Макавой підключився до контратаки гостей та класно кинув під поперечину. "Брюїнз" скоротили відставання в півфінальній серії перед шостим поєдинком на домашньому льоду.

У середині першого періоду вдома повів "Едмонтон". Господарі реалізували більшість зусиллями Драйзайтля, який оформив фірмову шайбу з правої зони вкидання. Подвоїли перевагу "Ойлерз" у другій 20-хвилинці – Ньюджент-Гопкінс скористався виходом 2 в 1.

Утім, "Кенакс" зуміли відігратися в третьому періоді. Спершу Гарланд "прошив" трафік зі середньої дистанції. А потім своїм шансом скористався і Джошуа. Однак, останнє слово в поєдинку було за "Едмонтоном". Це Бушар зумів пробити Шиловса здалеку та зрівняв рахунок у серії (2:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Бостон" – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0); серія – 3:2
  • "Едмонтон" – "Ванкувер" – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2); серія – 2:2

До слова, напередодні "Кароліна" вдруге перемогла "Рейнджерс" за п'ять матчів серії.

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