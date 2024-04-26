Кубок Стенлі: "Кароліна" та "Флорида" опинилися за крок від другого раунду плей-офф

У Битві Флориди "Пантерз" відкрили рахунок зусиллями Ткачука, який переграв Васілєвского з близької відстані. "Лайтнінг" відповіли двома шайбами на старті другого періоду. Спершу Стемкос на "п'ятаку" замкнув передачу Хедмана, а потім Мотт влучив у дев'ятку зі середньої дистанції.

Утім, ще до кінця 20-хвилинки "Флорида" вийшла вперед: Райнхарт класно розібрався перед воротами, а Монтур від синьої лінії поцілив у верхній кут. На початку третього періоду Лоренц низовим пострілом оформив четверту шайбу гостей. "Тампа-Бей" скоротила відставання зусиллями Пола, але "юкі" Ткачук розписався у порожніх воротах "Лайтнінг".

У Нью-Йорку "Гаррікейнз" закинули дві шайби без відповіді в стартові 20 хвилин. Для початку Бернс "прошив" Сорокіна кидком від правого борту. Згодом Орлов подвоїв перевагу "Кароліни" з центральної зони.

У другому періоді "Айлендерс" скоротили відставання, коли Енгваль перед воротами скористався передачею Лі. Утім, гості відновили перевагу на дві шайби голом Ахо зі середньої дистанції. Пізніше форвард "острів'ян" Нельсон скоротив відставання до мінімуму, але на більше господарі не спромоглися.

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