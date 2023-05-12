"Кароліна" стала першим фіналістом на Сході: відео всіх голів вечора НХЛ
До розв'язки наближається плей-офф Кубка Стенлі-2023. Завдяки четвертій перемозі в серії "Кароліна Гаррікейнз" виборола путівку до фіналу Східної конференції Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Домашній матч "Гаррікейнз" проти "Нью-Джерсі" склався непросто. Гості зуміли відкрити рахунок під завісу першого періоду – Мерсер у дотик замкнув передачу Маєра на дальній стійці.
"Кароліна" відновила статус-кво на старті другої 20-хвилинки. Це Слевін підступним кидком від синьої лінії застав зненацька голкіпера "Девілз". Та згодом "Нью-Джерсі" реалізував більшість – Маєр класно розібрався на добиванні після кидка Гемілтона. "Гаррікейнз", однак, відігралися вдруге, коли Бернс "прошив" воротаря кидком від правого борту.
Зрештою, справа дійшла до овертайму. А там вирішальну перемогу в серії для "Кароліни" вирвав Фаст. Шведський нападник за чисельної переваги господарів льоду холоднокровним пострілом із правої зони вкидання оформив третю шайбу "Гаррікейнз".
Суперник "Кароліни" у фіналі на Сході може визначитися у ніч проти суботи. "Флориді" достатньо перемогти "Торонто" на виїзді, щоб стати другим фіналістом конференції. Наразі "Пантерз" ведуть у серії 3:1.
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Кароліна" – "Нью-Джерсі" – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0); серія – 4:1
- "Даллас" – "Сіетл" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0); серія – 3:2
До слова, напередодні "Едмонтон" домашньою перемогою над "Вегасом" зрівняв рахунок у серії другого раунду.
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