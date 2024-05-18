Кубок Стенлі: "Флорида" та "Даллас" пробилися у фінали конференцій
"Флорида Пантерз" і "Даллас Старз" здобули четверті перемоги в півфінальних серіях Східної та Західної конференцій відповідно Національної хокейної ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
"Пантерз" пропустили першими в Бостоні. "Брюїнз" вийшли вперед під завісу першого періоду, коли Заха розкішно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. "Флорида" відігралася в середині другої 20-хвилинки – Лунделл у затяжній атаці гостей потужно кинув під стійку зі середньої дистанції.
Час ішов і в якийсь момент більшість змирилася з неминучістю овертайму. Проте, за 93 секунди до сирени "Пантерз" вирвали перемогу. Це Форслінг зреагував на сейв Свеймена після кидка того ж Лунделла та з гострого кута відправив шайбу в ближній. У фіналі "Флорида" зустрінеться з "Рейнджерс".
У Денвері після безгольового першого періоду "Колорадо" повів у рахунку в другому. На початку 20-хвилинки "Евеланш" вдалося реалізувати більшість. Рантанен отримав шайбу на межі правого кола вкидання і майстерно відправив "диск" у ближню дев'ятку.
"Старз" відігралися в дебюті третього періоду. У контратаці техасці Дадонов вивів Бенна на побачення з воротарем, а той елегантно переграв Георгієва. Тут командам уникнути овертайму не вдалося. Більше того, шайбу довелося чекати аж до середини другого додаткового відрізку – Дюшен вискочив із-за воріт і класно зіграв на добиванні.
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Бостон" – "Флорида" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1); серія – 2:4
- "Колорадо" – "Даллас" – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1); серія – 2:4
До слова, напередодні "Рейнджерс" здобули перемогу над "Кароліною" на виїзді.
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