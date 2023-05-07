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Кубок Стенлі: "Едмонтон" розтрощив "Вегас" і зрівняв рахунок у серії плей-офф

Фото: "Ойлерз" зрівняли рахунок перед парою домашніх поєдинків (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Надупевненою перемогою "Едмонтон Ойлерз" завершився другий матч у другому раунді плей-офф Національної хокейної ліги проти "Вегас Голден Найтс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, 2-й раунд

"Вегас" – "Едмонтон" – 1:5 (0:4, 0:1, 1:0); серія – 1:1

Шайби: Барбашев, 41:36 – Драйзайтль, 02:21, 16:17, Бушар, 07:01, Макдевід, 11:11, 31:43

"Нафтовики" шокували невадців чотирма шайбами в першому періоді. Забивав "Едмонтон" на різний смак. Спершу Драйзайтль зіграв на добиванні з "п'ятака", коли "Ойлерз" грали в більшості. Далі чисельною перевагою скористався Бушар, відправивши "диск" у ворота з дистанції.

Лідер канадців Макдевід у середині першої 20-хвилинки взагалі забив у меншості. Форвард відібрав шайбу в центрі майданчика, "провіз" на собі оборонця і реалізував вихід віч-на-віч із воротарем. А згодом дубль оформив Драйзайтль – німець кинув у дотик після передачі Янамото з-за воріт.

У другому періоді другу шайбу в складі "Едмонтона" закинув і Макдевід. Канадці знову зуміли класно розпорядитися більшістю. Капітан "Ойлерз" із близької відстані влучно пробив у ближній кут. "Вегас" спромігся лише на шайбу престижу в третій 20-хвилинці, коли Барбашев скористався передачею Стоуна повітрям.

Завдяки перемозі "Едмонтон" зрівняв рахунок у серії. Наступні два поєдинки відбудуться в Альберті. "Ойлерз" приймуть "Голден Найтс" у ночі проти 9 травня і 11 травня.

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