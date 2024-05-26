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Кубок Стенлі: "Даллас" зрівнявся з "Едмонтом" у фіналі Заходу

Даллас, Неділя 26 травня 2024 10:10
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Кубок Стенлі: "Даллас" зрівнявся з "Едмонтом" у фіналі Заходу Фото: Мейсон Марчмент щойно оформив другу шайбу "Старз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорців

"Даллас Старз" здобули домашню перемогу над "Едмонтон Ойлерз" у фінальній серії Західної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конфереція, фінал

"Даллас" – "Едмонтон" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0); серія – 1:1

Шайби: Бенн, 03:39, Марчмент, 43:41, Лінделл, 57:57 – Браун, 04:23

У дебюті зустрічі команди швидко обмінялися шайбами. "Старз" повели після класного кидка Бенна в дальній кут у блискавичній атаці господарів. Утім, "Ойлерз" відповіли за 44 секунди – Браун розібрався на добиванні після парируваного пострілу Сісі.

"Нафтовики" перехопили ініціативу та домінували до кінця першого періоду. Проте, реалізувати перевагу не змогли, попри велику кількість кидків (16). "Даллас" вирівняв ситуацію у другій 20-хвилинці. Однак, середній період виявився безгольовим.

Зате в третьому "Старз" вирвали перемогу. На початку 20-хвилинки Марчмент класно підставив ключку під кидок Сутера від борту. Під завісу ж зустрічі Лінделл розписався у порожніх воротах "Едмонтона".

Отже, рахунок у серії став рівним (1:1). Наступні два матчі відбудуться в Канаді. Перший поєдинок запланований на ніч проти вівторка, 28 травня.

До слова, напередодні "Рейнджерс" вдома переграли "Флориду" в другому фіналі Східної конференції.

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