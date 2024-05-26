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Кубок Стэнли: "Даллас" сравнялся с "Эдмонтом" в финале Запада

Даллас, Воскресенье 26 мая 2024 10:10
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Кубок Стэнли: "Даллас" сравнялся с "Эдмонтом" в финале Запада Фото: Мейсон Марчмент только что оформил вторую шайбу "Старз" (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Старз" одержали домашнюю победу над "Эдмонтон Ойлерз" в финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Эдмонтон" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0); серия – 1:1

Шайбы: Бенн, 03:39, Марчмент, 43:41, Линделл, 57:57 – Браун, 04:23

В дебюте встречи команды быстро обменялись шайбами. "Старз" повели после классного броска Бенна в дальний угол в молниеносной атаке хозяев. Впрочем, "Ойлерз" ответили 44 секунды спустя – Браун разобрался на добивании после парированного выстрела Сиси.

"Нефтяники" перехватили инициативу и доминировали до конца первого периода. Однако реализовать преимущество не смогли, несмотря на большое количество бросков (16). "Даллас" выровнял ситуацию во второй 20-минутке. Однако средний период оказался безголевым.

Зато в третьем "Старз" вырвали победу. В начале 20-минутки Марчмент классно подставил клюшку под бросок Сутера от борта. Под занавес же встречи Линделл расписался в пустых воротах "Эдмонтона".

Следовательно, счет в серии стал равным (1:1). Следующие два матча состоятся в Канаде. Первый поединок запланирован на ночь на вторник, 28 мая.

К слову, накануне "Рейнджерс" дома обыграли "Флориду" во втором финале Восточной конференции.

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