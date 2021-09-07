ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Кубе планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов

Новина українською →
Куба, Вторник 07 сентября 2021 03:08
На Кубе планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов Фото: на Кубе планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

На Кубе планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов. Въезд будет разрешен всем вакцинированным путешественникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принимая во внимание прогресс в вопросе вакцинации на Кубе и ее эффективность, а также то, что более 90% населения острова будут привиты в ноябре, власти страны готовят условия для постепенного открытия границ с 15 ноября 2021 года. Протоколы для прибывающих туристов будут более гибкими и сосредоточатся на наблюдении за гражданами, у которых есть симптомы коронавируса. Диагностические тесты по прибытии будут проводиться выборочно, а ПЦР-тест не будут требовать ото всех. Будет учитываться сертификат о вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении министерства туризма Кубы.

В министерстве не уточняют, какие именно препараты для вакцинации от коронавируса будут признаны на Кубе. В настоящее время жители острова прививаются трехфазной вакциной Abdala, разработанной Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы. По итогам испытаний она показала эффективность от COVID-19 на 92%. На Кубе разрабатывают еще несколько вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Куба
NEWS
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике