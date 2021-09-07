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На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів

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Куба, Вівторок 07 вересня 2021 03:08
На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів Фото: на Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

На Кубі планують скасувати обов'язкові ПЛР-тести для туристів. В'їзд буде дозволений всім вакцинованим мандрівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Беручи до уваги прогрес у питанні вакцинації на Кубі і її ефективність, а також те, що більше 90% населення острова будуть щеплені в листопаді, влада країни готує умови для поступового відкриття кордонів з 15 листопада 2021 року. Протоколи для прибуваючих туристів будуть більш гнучкими і зосередяться на спостереженні за громадянами, у яких є симптоми коронавірусу. Діагностичні тести після прибуття будуть проводитися вибірково, а ПЛР-тест не вимагатимуть від усіх. Буде враховуватися сертифікат про вакцинацію від коронавірусу", - йдеться в повідомленні міністерства туризму Куби.

У міністерстві не уточнюють, які саме препарати для вакцинації від коронавірусу будуть визнані на Кубі. В даний час жителі острова прищеплюються трифазною вакциною Abdala, розробленою Центром генної інженерії та біотехнології Куби. За підсумками випробувань вона показала ефективність від COVID-19 на 92%. На Кубі розробляють ще кілька вакцин від коронавірусу.

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