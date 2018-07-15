Куба планирует официально признать частную собственность

Новая Конституция признает центральное планирование и государственное предпринимательство ключевыми для экономики страны

Коммунистическое правительство Кубы планирует впервые официально признать частную собственность. С соответствующим заявлением выступило правительство Кубы, передает BBC.

Как сообщается, детали были обнародованы 14 июля в пакете реформ, которые должна рассмотреть Национальная ассамблея в этом месяце и позже может вынести их на общегосударственный референдум.

Отметим, современная Конституция Кубы признает только государственную, кооперативную, фермерскую, личную и совместную собственность.

Напомним, в апреле Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого был первым зампредседателя совета.

Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов.

Ранее Рауль Кастро неоднократно говорил, что не будет баллотироваться на новый срок председателя Госсовета. Наиболее вероятным преемником Рауля Кастро называли именно Диаса-Канеля.

Рауль Кастро руководил Кубой с февраля 2008 года. Он унаследовал этот пост после своего старшего брата Фиделя. В течение 30 лет (с 1976 года) Рауль Кастро был первым вице-президентом и фактическим преемником брата.