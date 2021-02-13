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Куба готова расследовать с США "акустические атаки" на дипломатов

Автор: Артур Родивилов

Куба не исключает сотрудничества с новой администрацией США в расследовании "акустических атак". Они произошли в Гаване в 2016 году.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья.

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Он считает, что рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах со здоровьем американских дипломатов покажет, насколько далеко зашли Трамп, Помпео и сенатор Марко Рубио, чтобы оправдать регресс в двусторонних отношениях с Кубой.

"Когда-нибудь удастся выяснить, что в действительности произошло. Куба подтверждает готовность к эффективному политическому и научному сотрудничеству, чтобы найти решение этого вопроса", - говорится в сообщении.

В конце 2016 года сотрудники посольства США в Гаване начали сообщать о появлении необычных симптомов. Некоторые из них слышали внезапный громкий шум, который сопровождался болью в одном или обоих ушах, или в голове, а в некоторых случаях - ощущением давления или вибрации в голове, головокружением, шумом в ушах, проблемами со зрением и когнитивными нарушениями.

В 2017 году на похожие симптомы пожаловались американские дипломаты в Гуанчжоу, Китай. По состоянию на июнь 2020 года многие из пострадавших продолжали страдать от этих и других проблем со здоровьем. Предлагалось множество гипотез и механизмов объяснения этих случаев, но достаточного количества доказательств в пользу той или иной версии не было.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Добавим, что Государственный департамент США обвинил власти Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, в результате которых некоторые из них получили проблемы со слухом.

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Новости Украины Кубаспецслужбы
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