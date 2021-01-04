КСУ завтра рассмотрит вопрос об отстранении Тупицкого

На вторник, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда Украины. На нем будет рассматриваться вопрос об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в Facebook.

"По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины об отстранении Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца", - написала она.

При этом она отметила, что Конституционный суд не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы и принимать решения о конституционности любых актов (в том числе указов президента Украины), в частности и на собрании судей или на специальных пленарных заседаниях.

"Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины". Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа президента, может быть принято только на пленарном заседании", - отметила Совгиря.

Напомним, президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Ранее сообщалось, что главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение по почте. Он не явился за ней в Офис генерального прокурора.