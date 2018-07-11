КСУ завтра продолжит рассмотрение дела в отношении закона "О предотвращении коррупции"

КСУ продолжит рассмотрение конституционности закона "О предотвращении коррупции" в закрытом режиме

Конституционный суд Украины (КСУ) 12 июля 2018 года продолжит рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Отмечается, что конституционное представление о проверке на соответствие Конституции отдельных положений и статьи 3661 Уголовного кодекса Украины внесли в КСУ 48 народных депутатов. Рассмотрение этого дела завтра будет происходить в закрытой части пленарного заседания суда.

Также в повестке дня КСУ - продолжение рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной рады по правам человека относительно конституционности положений абзаца первого пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины. Рассмотрение также будет проходить в закрытом режиме.

КСУ 12 июля начнет рассмотрение ходатайства Министра юстиции Украины Павла Петренко относительно предоставления разъяснения порядка исполнения решения КСУ по делу по представлению омбудсмена относительно конституционности положений части шестой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 22 октября 2014 г тогдашний председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал закон № 5113 "О предотвращении коррупции". Проект закона был разработан совместно с экспертами общественной инициативы "Реанимационный пакет реформ".

Закон введен в действие 26 апреля 2015 года и заменил собой два закона: "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", который действовал с 2011 года, и "О правилах этического поведения".