КСУ завтра продовжить розгляд справи щодо закону "Про запобігання корупції"

КСУ продовжить розгляд конституційності закону "Про запобігання корупції" у закритому режимі

Конституційний суд України (КСУ) 12 липня 2018 року продовжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону України "Про запобігання корупції". Про це йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Зазначається, що конституційне подання про перевірку на відповідність Конституції України окремих положень та статті 3661 Кримінального кодексу України внесли до КСУ 48 народних депутатів. Розгляд цієї справи завтра відбуватиметься у закритій частині пленарного засідання суду.

Також у порядку денному КСУ - продовження розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної ради з прав людини щодо конституційності положень абзацу першого пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. Розгляд також відбуватиметься у закритому режимі.

КСУ 12 липня почне розгляд клопотання Міністра юстиції України Павла Петренка щодо надання роз’яснення порядку виконання рішення КСУ у справі за поданням омбудсмена щодо конституційності положень частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 22 жовтня 2014 р тодішній голова Верховної ради Олександр Турчинов підписав закон № 5113 "Про запобігання корупції". Проект закону був розроблений спільно з експертами громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ".

Закон уведений у дію 26 квітня 2015 року і замінив собою два закони: "Про засади запобігання і протидії корупції", що діяв з 2011 року, та "Про правила етичної поведінки".