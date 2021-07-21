КСУ признал неконституционной конфискацию вещей в "зеленых коридорах" на таможне

Решение принято по жалобе гражданки Украины Елены Одинцовой.

Автор жалобы считает, что взыскание в виде конфискации товаров, является не соответствующим положениям Конституции Украины. В частности оно нарушает гарантированные Конституцией права на: владение, пользование и распоряжение своей собственностью; незыблемость права частной собственности и запрет противоправного лишения права собственности; применение конфискации имущества исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

"По конституционной жалобе... относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", - говорится в сообщении.

Отметим, Статья 471 Таможенного кодекса до этого времени имела такой вид.

"Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля

1. Нарушение установленного настоящим Кодексом порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля, то есть перемещение через таможенную границу Украины лицом, которое формой прохождения таможенного контроля избрало прохождение (проезд) через "зеленый коридор" товаров, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством, или товаров в объемах, превышающих необлагаемую норму перемещения через таможенную границу Украины, -

влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае, если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров".