КСУ перевірить конституційність Угоди про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні

До Конституційного суду надійшло конституційне подання 49 депутатів щодо відповідності конституційності угоди між Україною і Росією із питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Конституційного суду України.

"До Конституційного суду 31 березня надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI "Про ратифікацію Угоди між Україною та російською федерацією з перебування флоту російської федерації на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що ця угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного Закону України, і стверджує, що оскаржувана угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки.

Крім того, народні депутати України наголошують на відсутності нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту. Тож, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є причини для визнання Угоди неконституційною.

Зазначимо, Угода була підписана 21 квітня 2010 року в Харкові колишнім президентом України Віктором Януковичем і колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Згідно з угодою, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі продовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п’ять років.

Після анексії Криму Рада Федерації РФ 1 квітня 2014 року в односторонньому порядку денонсувала Угоду про перебування Чорноморського флоту РФ на території України.