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КСУ отказался рассматривать вопрос карантина выходного дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов относительно конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина. Решение не открывать производство сегодня приняла Большая палата КСУ.

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Об этом сообщается на официальном сайте КСУ.

"Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении на сайте КСУ.

Отметим, речь идет о конституционном представлении нардепов по карантину выходного дня, который действовал в Украине до 30 ноября 2020 года. Нардепы настаивали, что отдельные положения постановления Кабмина о карантине не соответствуют ряду норм Конституции Украины

Напомним, конституционное представление по карантину выходного дня поступило в КСУ 23 ноября. Через две недели после введения карантина выходного дня.

Как писало РБК-Украина, во время карантина выходного дня, который действовал каждую неделю с полуночи субботы до 00:00 понедельника, в стране запрещалась работа общепита, кинотеатров, ТРЦ и других развлекательных и культурных заведений.

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