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КСУ вивчає проект закону щодо закріплення в Конституції курсу України до НАТО та ЄС

Новини » Політика    23.10.2018 - 14:55
Ілюстративне фото (nato.int)
Ілюстративне фото (nato.int)

Зараз проект закону знаходиться в Конституційному суді

У Конституційному суді України (КСУ) триває вивчення проекту закону щодо закріплення в Конституції курсу України до НАТО та Європейського союзу. Про це повідомив заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербицький, передає кореспондент РБК-Україна.

Щодо проекту закону України щодо внесення змін до Конституції України, який поданий нещодавно президентом України - певні зміни вносяться і в преамбулу Конституції, зазначив він.

"Зараз проект закону знаходиться в Конституційному суді. Конституційний суд розпочав вивчення цього питання, і, до речі, ми отримали звернення від судді КСУ з проханням надати інформацію як профільного структурного підрозділу щодо європейського та євроатлантичного курсу України", - розповів Вербицький.

20 вересня нардепи відправили на розгляд в Конституційний суд України президентський законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

співголова Парламентського комітету асоціації "Україна - Європейський союз" з боку Європейського парламенту Даріуш Розатті заявив, що внесення змін до Конституції в частині євроатлантичної та євроінтеграції покращить співробітництво України з Європейським союзом.

 

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