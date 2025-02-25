Якщо УЗ підвищить тарифи на вантажі, вона отримає не прибуток, а ще більші збитки, - експерт

На четвертий рік війни "Укрзалізниця" не провела жодної оптимізації і продовжує проводити тендери на мільярдні суми, а свої збитки традиційно намагається перекласти на бізнес.

Підприємства наразі не мають можливості платити більше за логістику, тож шукають альтернативу залізниці, і через це УЗ, замість очікуваного прибутку, отримає ще більше збитків.

"Ми дійшли до ситуації, про яку попереджали Укрзалізницю. Бізнес намагається знайти альтернативні шляхи перевезення чи скорочує обсяги перевезень. Скорочення промислових обсягів перевезень призводить до того, що УЗ отримує менше грошей, і вони знову, за рахунок чергових підвищень, хочуть отримати гроші. Але на сьогоднішній день УЗ не провела ані внутрішнього аудиту, ані якоїсь реструктуризації та реконструкції всередині. Вони вимагають цього від решти підприємств, щоб усі вжалися і платили більше. У той час як вони не втратили ні своїх тендерів, ні електроенергії, ні інфраструктури", - підкреслив Кудрявцев.

За його словами, наразі, через близькість ГОКів до лінії фронту та відсутність вітчизняного коксу, металургійні підприємства фактично перетворилися у "соціальні об’єкти" - вони не отримують прибутків і працюють у мінус, тільки заради утримання колективів. Але УЗ не підтримує аргументовану дискусію з бізнесом.

"Третій рік ми збираємося з металургами, хіміками, гірниками, проводимо прес-конференції, робимо спільні звернення. Але до Кабміну ми не дійшли жодного разу. Укрзалізниця лишається закритою державою у державі — навіть депутати не можуть достукатися до керівництва. Зрозуміло, що всім тяжко. Але якась має бути в цій країні підтримка один одного для того, щоб протистояти постійній зовнішній загрозі", - зауважив Кудрявцев.

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.