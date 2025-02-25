Если УЗ повысит тарифы на грузы, она получит не прибыль, а еще большие убытки, - эксперт

На четвертый год войны "Укрзализныця" не провела ни одной оптимизации и продолжает проводить тендеры на миллиардные суммы, а свои убытки традиционно пытается переложить на бизнес.

Предприятия пока не имеют возможности платить больше за логистику, поэтому ищут альтернативу железной дороге, и поэтому УЗ, вместо ожидаемой прибыли, получит еще больше убытков.

"Мы пришли к ситуации, о которой предупреждали Укрзализныцю. Бизнес пытается найти альтернативные пути перевозки или сокращает объемы перевозок. Сокращение промышленных объемов перевозок приводит к тому, что УЗ получает меньше денег, и они снова, за счет очередных повышений, хотят получить деньги. Но на сегодняшний день УЗ не провела ни внутреннего аудита, ни какой-то реструктуризации и реконструкции внутри. Они требуют этого от остальных предприятий, чтобы все вжались и платили больше. В то время как они не потеряли ни своих тендеров, ни электроэнергии, ни инфраструктуры", - подчеркнул Кудрявцев.

По его словам, сейчас, из-за близости ГОКов к линии фронта и отсутствия отечественного кокса, металлургические предприятия фактически превратились в "социальные объекты" - они не получают прибыли и работают в минус, только ради содержания коллективов. Но УЗ не поддерживает аргументированную дискуссию с бизнесом.

"Третий год мы собираемся с металлургами, химиками, горняками, проводим пресс-конференции, делаем совместные обращения. Но до Кабмина мы не дошли ни разу. Укрзализныця остается закрытым государством в государстве - даже депутаты не могут достучаться до руководства. Понятно, что всем тяжело. Но какая-то должна быть в этой стране поддержка друг друга для того, чтобы противостоять постоянной внешней угрозе", - отметил Кудрявцев.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.