Якщо Україна не отримає від НАТО запрошення на вступ, це призведе до нової ескалації, - Єрмак

За словами Єрмака, міжнародна група має заручитися підтримкою впливових світових політиків щодо необхідності пришвидшити питання вступу України в НАТО. Вони також мають змінити думку деяких політиків в країнах НАТО, які досі вважають, що вступ України до Альянсу або запрошення.

"Ми завжди ставимо запитання, а яка ще додаткова ескалація мається на увазі. Ми вважаємо навпаки, що ненадання Україні запрошення у Вашингтоні і буде новою ескалацією. Росія буде використовувати цей як сигнал, що вона має право вето. Це викличе ескалацію не тільки на Європейському континенті, а й на інших континентах. Ми бачимо, що за багатьма конфліктами та війнами сьогодні стоїть Росія", - сказав Єрмак.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, цього року 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний саміт НАТО.

Як зазначав радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, допомога Україні стане одним з ключових питань у ході саміту.

Зокрема, під час заходу хочуть обговорювати подальше постачання зброї.

Як заявляв нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак, Україна очікує на історичні рішення на саміті НАТО.

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