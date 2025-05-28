Якщо Україна не домовиться щодо відтермінування СВАМ, втратимо 5% ВВП, - експерт

Продукція, що підпадає під СВАМ, має велике значення для української економіки, особливо після повномасштабного вторгнення росії, коли ЄС став головним торговим партнером України, нагадав експерт. У 2023 році експорт СВАМ-продукції до ЄС склав 3,6 млрд доларів, що становить 15,4% від загального експорту до ЄС і 9,9% від усього експорту України.

"Економічне моделювання показує, що введення плати за вуглецеві викиди негативно вплине на українську економіку. У 2026 році ВВП України зменшиться на 4,8%, експорт до ЄС – на 7,8%, а виробництво знизиться на 13,1%. Податкові надходження скоротяться на 2,8 млрд доларів, буде втрачено 73,1 тис. робочих місць. Вже у 2030 році СВАМ може призвести до скорочення ВВП на 5,3%", - розповів Гужва.

Він зауважив, що у 2023 році до ЄС було експортовано 78,3% електроенергії, 80,7% алюмінію, 82,5% чорних металів, 86,5% цементу і 90% добрив. При цьому вартість вуглецевих викидів у ЄС є найвищою у світі, і з 2026 року українські експортери можуть зіткнутися із значними труднощами у доступі до рину ЄС.

"У зв'язку з цим, виправданим є застосування до України виключення з-під дії фінансових компонентів СВАМ. Згідно з Регламентом ЄС про запровадження СВАМ (йдеться про частину 7 статті 30), це можливо у випадку непередбачуваних і руйнівних подій. Зокрема, доцільним може бути компроміс, за якого протягом перших п'яти років імпортери з ЄС не будуть зобов'язані купувати СВАМ-сертифікати при ввезенні української продукції", - переконаний експерт.

За його словами, натомість українські експортери продовжуватимуть надавати інформацію про викиди парникових газів без стягнення плати. Важливо також домовитися з ЄС про взаємне визнання результатів верифікації звітів про викиди.



Виключення України з-під СВАМ має також ґрунтуватися на впровадженні в Україні національної системи торгівлі викидами і спільного з ЄС СВАМ по відношенню до третіх країн, підкреслив Гужва.

"Екологічної модернізації нам зрештою не уникнути, тому перспективним рішенням є фінансове сприяння ЄС для відбудови і модернізації української промисловості. У першу чергу, слід сфокусувати зусилля на розвитку "зеленої" металургії, виробництві DRI з залізної руди, використанні біоетанолу замість нафтопродуктів і створенні виробництва "зелених добрив" на базі "зеленого" аміаку та водню. Це збільшить інвестиції в Україну і допоможе ЄС реалізувати свої інновації на зовнішньому ринку, сприяючи переходу до вуглецево нейтральної Європи до 2050 року", - резюмував експерт.

Питання СВАМ викликає резонанс і на міжнародному рівні. Зокрема, РФ ініціювала консультації в рамках СОТ, оскаржуючи CBAM та систему торгівлі викидами ЄС. Експерт Гужва вважає, що цей крок має стати черговим аргументом для ЄС у підтримці України.

"Щоб зняти питання з порядку денного, Євросоюз має ввести санкції на імпорт низки російських товарів, зокрема аміаку, азотних добрив, чавуну, напівфабрикатів зі сталі, труб та алюмінію. Попри повномасштабну війну, росія продовжує постачання цих товарів до ЄС. Також необхідно ініціювати виключення РФ з СОТ як країни агресора, яка не повинна входити до будь-яких цивілізованих організацій", – наголосив він.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.