Якщо США не підтримають допомогу Україні, посміхатимуться лише Путін і Сі Цзіньпін, - Кемерон

Глава британського МЗС виступив на конференції з безпеки Aspen у Вашингтоні. Він наголосив, що "для нашого покоління є великий виклик та випробування", які полягають у захисті демократії.

За словами Кемерона, слід розуміти, що європейська безпека - це й американська безпека. У цьому питанні необхідна єдність.

"Ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв Путін, бо якщо ці гроші не пройдуть голосування, то посміхатимуться лише дві людини. Одна з них - Володимир Путін у Москві. Інша - Сі Цзіньпін у Пекіні. І не знаю, як ви, а я не хочу робити різдвяний подарунок жодному з цих людей", - наголосив міністр.

Проблеми з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Ці кошти включають понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Такий запит є терміновим, оскільки гроші, які Конгрес раніше виділяв на допомогу нашій країні, вже закінчуються.

При цьому нещодавно радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв про те, що його країна не матиме можливості продовжувати передачу зброї Україні у разі відсутності нового фінансування.

Вчора, 6 грудня, запит Байдена розглядали у Сенаті. Його відмовилися підтримувати усі республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс до запиту пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Детальніше про те, чому в США не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.