Борги на балансуючому ринку зменшать інвестиції в розподілену генерацію, - "Укренерго"

За його словами, в Україні десятиліттями існує проблема неплатників. В основному це державні та комунальні компанії, які споживають електроенергію з мережі і роками не платять за неї. Вони боргують "Укренерго" 32 млрд грн.

Він також наголошує: їх не можна відключити, бо це водоканали, теплокомуненерго, державні шахти, відключення яких призведе до тяжких екологічних та соціальних наслідків.

"Електрику, яку вони споживають, виробляють електростанції, що працюють на балансуючому сегменті ринку. На цьому ж ринку цю електроенергію ми у станцій купуємо і продаємо споживачам. Але вони її споживають, але не розраховуються, і, відповідно, ми не можемо розраховуватися з електростанціями за вироблену електрику. Природа цих боргів у тому, що можна умовно не платити, і бути при цьому не відключеним", - пояснив Кудрицький.

За його словами, енергосистемі потрібні нові розподілені потужності, але вони також будуть продавати свою вироблену електроенергію на балансуючому ринку. Тому якщо з ними не буде повного розрахунку, буде дуже важко залучити інвестиції в енергетику.

"Ми маємо думати, як створити економічні умови для сотень цих приватних інвесторів. Для того, щоб вони прийшли, побудували і відбили свої інвестиції", - переконаний очільник "Укренерго".

Кудрицький також анонсував плани вже цього літа або до кінця цього року, погасити в нуль 19 млрд грн боргу, який Укренерго має перед електростанціями. Для цього, за його словами, потрібно зробити два кроки.

Перший - припинити наростання цих боргів. Для цього Урядом зараз готується декілька постанов, які міститимуть перелік захищених споживачів, яких не можна відключати.

"Усіх інших будемо відключати за несплату. У них є спеціальний механізм поставки, який забезпечує держава. Компанії за це повинні будуть частину грошей, які їм надходять від клієнтів, спрямовувати на оплату рахунків за електроенергію. Таким чином, ми зупиняємо зростання боргу", - пояснив він.

Другим кроком він бачить залучення компанією фінансування західних банків та міжнародних партнерів.

"За період вторгнення "Укренерго" залучило понад $1,3 млрд. Ми можемо зробити одну транзакцію і замінити наш прострочений борг перед електростанціями на довгостроковий борг від міжнародних фінансових організацій і, таким чином, розчистити економічне поле для того, щоб нарешті почала будуватися нова генерація", - переконаний він.

Нагадаємо, напередодні в "Укренерго" заявили, що за останні три місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн, тенденція з їх накопиченням негативна.