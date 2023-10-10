Якщо РФ повернуть до Ради з прав людини - довіру до організації буде підірвано, - США в ООН

Представник зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд заявив, що якщо Росію повторно оберуть до Ради з прав людини, то довіру до організації буде підірвано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

Американський дипломат зазначив, що Рада з прав людини - це ключовий орган ООН, завданням якого є пропагування поваги до людей та їх захист по всьому світу.

Він додав, що повторне обрання до цього органу Росії, поки вона відкрито продовжує чинити воєнні та інші масові злочини, стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до Організації Об'єднаних Націй..

“Попри її намагання заперечити та перекласти вину, буду відвертим: саме дії Росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті?”, - заявив Вуд.

Росія в Раді ООН з прав людини

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. В кінці вересня BBC отримало копію документа, в якому РФ обіцяє членам ООН знайти "адекватні розв'язання питань прав людини".

В Держдепі США зазначили, що прагнення Росії бути учасников Ради ООН з прав людини не узгоджується з її діями в Україні.