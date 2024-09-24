Якщо Путін помре завтра, у Росії розпочнеться боротьба кланів, - російський опозиціонер

За його словами, російський режим, який по суті став тоталітарним, повернеться в авторитаризм. Новий режим намагатиметься відновлювати відносини із Заходом, не відмовиться від жодних завоювань, які вдалося зробити за Путіна, але спробує їх обнулити, заявити що це було за Путіна, давайте розпочинати переговори.

"Зрозуміло, що вони не збираються платити жодні контрибуції, вони показово може бути здадуть одного олігарха кудись у суд на захід, як це Сербія свого часу робила після Мілошевича. Тобто це буде сценарій, схожий на сербський, але навіть Зорана". Джинджича не буде, якого майже одразу вбили. Тобто демократи навіть на короткий час не прийдуть.

Це з тим, що з повної зміни вектора розвитку Росії необхідно потрясіння більше, ніж смерть Путіна. Одне з таких потрясінь – військова поразка. Якщо ж цього не станеться, після смерті російського диктатора клани розпочнуть свою боротьбу.

Є відносно великий клан, так чи інакше, навколо московського мера Сергія Собяніна. Його прийнято на Заході малювати таким собі лібералом, але насправді це Когалимський кримінальний клан. Це просто пітерські бандити проти когалимських. Є як мінімум два великі клани з найближчого оточення Путіна. . Це умовні Ковальчуки, з якими разом співпрацює перший заступник глави адміністрації президента Кирієнко – він і куратор окупованих територій, та Росатома, дуже впливовий”, - розповів Преображенський.

Другий клан – це російський ВПК, це Сергій Чемезов, перший віце-прем’єр Денис Мантуров. І там чимало людей навколо них. Швидше за все до них приєднається в цій ситуації новий путінський помічник Олексій Дюмін, колишній губернатор, який при цьому був військовим спецназівцем. Він, найімовірніше, особисто керував операцією з вивезення Януковича з України, повідомив політичний аналітик.

Є умовний силовий клан, наприклад, Рамзан Кадиров. До нього примикає сьогодні повністю лояльний Путіну голова Росгвардії Віктор Золотов, колишній голова путінської охорони, у якого з Кадировим дуже добрі стосунки. "Але вони, якщо якусь економічну базу не підведуть і не домовляться з великими економічними кланами, не зможуть захопити владу", – каже Преображенський.

"Війна, швидше за все, закінчиться або сильно загальмується. Це пов'язано з тим, що для Путіна ця війна ідейна і має свій, зрозумілий тільки йому, сенс. Нові лідери заходять вибудовувати відносини із Заходом, тому що розуміють – військова економіка не зможе існувати вічно" А для цього, очевидно, треба буде закінчувати військові дії. Але захоплені території, швидше за все, ніхто не віддаватиме», - прогнозує Преображенський.