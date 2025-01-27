Якщо країна дозволяє УЗ підвищити тарифи, вона має бути готова до закриття бізнесів, – "Метінвест"

"Тарифи зараз ростуть всюди - і на передачу електроенергії, і на постачання води, і на транспортування газу. Державні монополії піднімають тарифи, щоб повністю перекласти свої зростаючі витрати на плечі споживачів. Але бізнес, який виробляє продукцію та надає послуги по ринковим цінам, є саме тим, хто платить податки, і саме з податків ми можемо фінансувати оборону. Тому держава має зробити вибір. Якщо держава готова до того, що бізнес буде закриватися і податків буде все менше, - піднімайте тарифи далі. Тоді держава не отримає грошей на протидію агресії, адже податки - це по суті єдине джерело фінансування Сил Оборони", - підкреслив Водовіз.

Він повідомив, що наразі деякі підприємства "Метінвесту" вже зупинилися, і ситуація значно погіршиться у випадку здорожчання логістики. Натомість "Укрзалізниця" має шляхи зниження витрат, адже наразі фінансує неефективні підприємства у своєму складі.

"У нас стоїть зараз Інгулецький ГОК, 3 тисячі людей без роботи. Зупинилися ремонтні підприємства. Тому ми приходимо до "Укрзалізниці" і пояснюємо, що не маємо фінансового запасу. Підвищуйте в себе продуктивність праці, закривайте в неефективні підприємства. А там багато неефективного, і це хороший час реформувати Укрзалізницю і зробити її конкурентоспроможною. Але реакції немає. Ситуація зараз така, що державні монополії, як от "Укрзалізниця", відчувають себе в комфорті. У нас збитки три роки, в УЗ прибутки. Так, в 2023 році було 5 мільярдів гривень", - підкреслив Водовіз.

Як відомо, Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Наразі проект перебуває на розгляді в Міністерстві розвитку громад та територій України. При цьому за 3 квартали 2024 року УЗ отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку – це, на переконання експертів ринку, дає змогу компанії утримати тариф на вантажі на поточному рівні.

Бізнес-асоціації, у тому числі міжнародні торгові палати, розкритикували підвищення тарифів і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. А в "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили про загрозу закриття заводу та звільнення 20 тисяч працівників.