КС Румунії затвердив результати першого туру президентських виборів

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада . Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калін Джорджеску, а друге - Єлена Ласконі.

Джорджеску - проросійський праворадикал, який називає війну Росії проти України "змовою американських виробників зброї".

При цьому Ласконі виступає проти територіальних поступок з боку України та є прозахідним політиком.

Більш детально про вибори в Румунії - у матеріалі РБК-Україна.

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