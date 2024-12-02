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КС Румунії затвердив результати першого туру президентських виборів

Ілюстративне фото: у Румунії визнали результати першого туру президентських виборів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів. Другий тур відбудеться цього тижня.

Про це сказано у заяві КС Румунії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Судді Конституційного суду одноголосно відхилили скаргу кандидата на президентських виборах Крістіана Тергеша, який вимагав скасувати результати першого туру виборів. Він пояснював таку потребу "неправомірною агітацією" за кандидата Єлену Ласконі серед діаспори.

Також КС одноголосно затвердив результати першого туру виборів. Згідно з рішенням суду, другий тур відбудеться вже в неділю, 8 грудня.

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада . Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калін Джорджеску, а друге - Єлена Ласконі.

Джорджеску - проросійський праворадикал, який називає війну Росії проти України "змовою американських виробників зброї".

При цьому Ласконі виступає проти територіальних поступок з боку України та є прозахідним політиком.

Більш детально про вибори в Румунії - у матеріалі РБК-Україна.

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Румунія