КСУ признал конституционным законопроект о законодательной инициативе народа

Конституционный суд Украины (КСУ) предоставил заключение по законопроекту №1015 относительно законодательной инициативы народа о внесении изменений в Конституцию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Отмечается, что законопроект суд признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

В частности, КС считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, которое не отвечает требованиям части первой ст. 157 Конституции, нет.

КС отмечает, что внесение предложенных законопроектом изменений в Основной закон Украины может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

"Конституционный суд Украины как предостережение констатирует, что предложенное законопроектом положение "право законодательной инициативы в Верховной раде принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применен в значении "Украинский народ - граждане Украины всех национальностей", - сказано в сообщении.

В то же время, КС принял решение, что законопроект соответствует требованиям ч.2 ст. 157 Конституции Украины.

"Верховная рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ст. 93 Конституции Украины, следовательно, законопроект отвечает требованиям ст. 158 Конституции Украины", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде наделить народ правом законодательной инициативы. Соответствующий законопроект № 1015 от 29 августа обнародован на сайте парламента