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КС Молдовы утвердил результаты парламентских выборов

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы признал конституционными результаты парламентских выборов. Сегодня также были утверждены мандаты парламента нового созыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.

Сообщается, что КС Молдовы признал действительными мандаты 101 депутата парламента нового созыва, которые распределены между тремя политическими силами.

После распределения мандатов партий и блоков, которые не прошли в парламент, у проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS) - 63 мандата, у блока ПКРМ-ПСРМ (лидер Игорь Додон) - 32 мандата, а у партии "Шор" - 6 мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам выборов партия "Действие и солидарность", одним из лидеров которой является президент Майя Санду, получает монобольшинство в парламенте.

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