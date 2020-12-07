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КС Молдовы приостановил урезание полномочий президента

Кишинев, Понедельник 07 декабря 2020 18:49
КС Молдовы приостановил урезание полномочий президента
Фото: избранный президент Молдовы Майя Санду (flickr com eppofficial)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Молдовы приостановил действие закона, которым урезаются полномочия президента. Речь идет о переподчинении Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Об этом сообщает moldpres.md.

Сообщается, что этим законом парламент Молдовы исключил из компетенции президента возможность координировать деятельность Службы информации и безопасности, а также назначать руководство СИБ. Кроме того, спецслужба полностью переходит под парламентский контроль.

Также сообщается, что решение суда огласили при поступлении запроса одного из депутатов парламента. Дата рассмотрения этого запроса будет сообщена позже.

Напомним, ранее сообщалось, что перед инаугурацией избранного президента Молдовы Майи Санду местный парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности.

Санду назвала это попыткой захвата власти и вывела сотни человек на массовую акцию в Кишиневе. Ее сторонники требовали отставку действующего правительства и роспуска парламента с проведением досрочных выборов.

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Новости Украины Политика МолдоваполномочияМайя Санду

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