Крысин отказался выходить из СИЗО на судебное заседание

Следующее заседание по делу Крысина состоится 31 мая

Обвиняемый в причастности к вбиства журналиста Вячеслава Веремия, Юрий Крысин, отказался во вторник, 29 мая, выходить из камеры СИЗО и явиться на судебное заседание, в котором рассматривается апелляция на предыдущий приговор по этому делу. Об этом в Facebook сообщила журналист Светлана Кирилаш.

"Сегодня не было ни доставки, ни видеоконференции. Следующее заседание 31 мая в 13:00", - написала журналист.

По ее словам, производство тянется с начала марта, судьи до сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственным шагом вперед в деле Кирилаш назвала то, что Крысина отправили в СИЗО.

Напомним, Судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который приговорил к условному сроку руководителя группы "титушек" Юрия Крысина, подал в отставку. Впоследствии стало известно, что Высший совет правосудия увовил Линника.

Отметим, после трех лет суда 22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Ранее был рассекреченный текст приговора Шевченковского районного суда Киева относительно Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

Впоследствии Генпрокуратура подала апелляцию на указанный приговор. Прокурор Алексей Донской заявил, что для Крысина потребуют шесть лет лишения свободы.