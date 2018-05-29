Крисін відмовився виходити з СІЗО на судове засідання

Наступне засідання по справі Крисіна відбудеться 31 травня

Обвинувачений у причетності до вбиства журналіста В'ячеслава Веремія, Юрій Крисін, відмовився у вівторок, 29 травня, виходити з камери СІЗО і з'явитися на судове засідання, у якому розглядають апеляцію на попередній вирок у цій справі. Про це у Facebook повідомила журналіст Світлана Кирилаш.

"Сьогодні не було ні доставки, ні відеоконференції. Наступне засідання 31 травня о 13:00", - написала журналіст.

За її словами, провадження тягнеться з початку березня, судді досі навіть не зачитали обвинувальний акт. Єдиним кроком вперед у справі Кирилаш назвала те, що Крисіна відправили у СІЗО.

Нагадаємо, Суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Линник, який засудив до умовного терміну керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна, подав у відставку. Згодом стало відомо, що Вища рада правосуддя звільнила Линника.

Зазначимо, після трьох років суду 22 грудня 2017 року суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Раніше був розсекречений текст вироку Шевченківського районного суду Києва щодо Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста Вячеслава Веремія.

Згодом Генпрокуратура подала апеляцію на зазначений вирок. Прокурор Олексій Донський заявив, що для Крисіна вимагатимуть шість років позбавлення волі.