В Крыму вынесли предостережения троим крымским татарам

Жителям поселка Советский в аннексированном Крыму Рустему Зевриеву, Рустаму Меннанову и Асану Сеитхалилову вручили предостережения о "недопустимости нарушения закона" в соответствии со статьей 16 закона соседней России "О противодействии экстремистской деятельности". Это случилось в преддверии 18 мая, Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Правозащитники называют вынесение подобные предостережения преследованиями по национальному признаку.

"Нарушение законодательства - это формальная причина для того, чтобы запретить траурные молебны, коллективные мероприятия и иные законные формы выражения своей гражданской позиции", - сообщила общественная организация "Крымская солидарность".

Уточняется, что Рустем Зевриев утверждает, что расценивает действия российских силовиков как психологическое давление "с намеком на то, что "мы вас контролируем".

В целом подобные предостережения получили около 60 человек. Среди них – адвокаты, правозащитники, участники одиночных пикетов, члены Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Крымской солидарности".

Ранее Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество к реакции на массовые репрессии на оккупированных Россией территориях Украины. Заявление было сделано ко Дню памяти жертв политических репрессий.