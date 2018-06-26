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У Криму "суд" змінив вирок українцю за коментарі у соцмережі

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 17:56
Фото: Ігор Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Ігор Мовенко (twitter.com/Mariana_Betsa)

Українця можуть завтра випустити з СІЗО

У Криму "Севастопольський міський суд" змінив вирок у справі кримського активіста Ігоря Мовенко, раніше засудженого за коментарі у соціальній мережі. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Суддя" Авхімов Василь Олександрович розглянув апеляційну скаргу захисту українського активіста і виніс вирок у вигляді одного року умовно з випробувальним терміном. Про це повідомила в Фейсбук журналістка Олександра Єфименко. За її інформацією, українця швидше за все завтра випустять з СІЗО ", - сказано в повідомленні.

 

"Севастопольский городской суд" изменил приговор по делу крымского активиста Игоря Мовенко "Судья" Авхимов Василий...

Опубліковано Crimean Human Rights Group Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Україна засудила "вирок" українцю Ігорю Мовенко. 4 травня, Гагарінський районний "суд" Севастополя у Криму "засудив" обвинуваченого в "екстремізмі" Ігоря Мовенко до двох років ув'язнення у колонії-поселенні.

Кримінальну справу стосовно Мовенко порушили за коментар, який, за версією слідства, він опублікував влітку 2016 року в групі "Крим-Україна" в соціальній мережі "ВКонтакте".

У коментарі вказана думка про необхідність насильницьких дій по відношенню до тих, хто брав участь в окупації Криму. Коментар демонструє явну незгоду автора з окупацією Криму.

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Теги публікації: Крим, Крим, активисты, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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