У Криму проходить обшук в будинку водія дружини Мустафи Джемілєва

Причина обшуку невідома

У Бахчисараї у четвер проводяться обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва.

"Обшук в 6 мікрорайоні Бахчисарая, вул. Джафера Сейдамета, 42 у Ахтема Мустафаєва, водія Сафінар апте Джемілєвої. Самого Ахтема будинку немає, тільки його мати, причина обшуку невідома. Озброєні в камуфляжі і балаклавах приїхали на чотирьох мікроавтобусах, оточили вулицю", - зазначає Смедляєв.

Зазначається, що на даний момент відсутня офіційна інформація від російських правоохоронців і влади Криму щодо ситуації.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія завезла на окупований півострів Крим 250 тис. осіб з ОРДЛО і 300 тис. осіб з РФ з метою примусово змінити демографічну ситуацію.