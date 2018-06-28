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Інтерв'ю

У Криму проходить обшук в будинку водія дружини Мустафи Джемілєва

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 12:41
Іллюстратифне фото: ФСБ (РБК-Україна)
Іллюстратифне фото: ФСБ (РБК-Україна)

Причина обшуку невідома

У Бахчисараї у четвер проводяться обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Сафінар.  Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва.

"Обшук в 6 мікрорайоні Бахчисарая, вул. Джафера Сейдамета, 42 у Ахтема Мустафаєва, водія Сафінар апте Джемілєвої. Самого Ахтема будинку немає, тільки його мати, причина обшуку невідома. Озброєні в камуфляжі і балаклавах приїхали на чотирьох мікроавтобусах, оточили вулицю", - зазначає Смедляєв.

Зазначається, що на даний момент відсутня офіційна інформація від російських правоохоронців і влади Криму щодо ситуації.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія завезла на окупований півострів Крим 250 тис. осіб з ОРДЛО і 300 тис. осіб з РФ з метою примусово змінити демографічну ситуацію.

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Теги публікації: Крим, Мустафа Джемільов, Крим, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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